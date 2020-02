Saturn verlängert „Die Goldenen 2020er“

Alle deutschen Saturn-Märkte und der Saturn Onlineshop bieten noch eine weitere Woche unter dem Motto „Die Goldenen 2020er“ Produkte aus verschiedenen Sortimentsbereichen zum reduzierten Preis an.

In den rund 150 Saturn-Märkten in Deutschland und im Onlineshop läuft die Aktion nun also noch bis zum 23. Februar 2020 zu den geltenden Öffnungszeiten. Verschiedene Markenprodukte hat Saturn für die Aktion ausgewählt. Mit dabei sind Fernseher, Notebooks, Kaffeevollautomaten, Staubsauger, Lautsprecher und andere Produkte.

Teil der Aktion sind auch die Huawei FreeBuds 3, worauf wir bereits hingewiesen haben. Alle Aktionsprodukte werden versandkostenfrei geliefert. Eine Übersicht sämtlicher Angebote findet ihr im Saturn Onlineshop.

