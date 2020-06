SAY IT: Alexa sagt, was du möchtest

Mit der kostenfreien App „SAY IT“ sagt Alexa alles, was der Nutzer vorgibt. Das klappt ohne Sprachbefehl und sehr unkompliziert.

Einmal auf einem Android-Endgerät installiert, muss SAY IT mit dem Amazon-Account verbunden werden. Dann werden alle Alexa-fähigen Geräte im Account ausgelesen und zur Auswahl angeboten. Das war auch schon die ganze Einrichtung der App. Alles, was der Nutzer nun in die App tippt, wird sofort nach dem Absenden vom gewählten Lautsprecher aufgesagt.

Dabei klinkt sich SAY IT auch in den Teilen-Dialog von Android ein. Man kann also auch Texte markieren und diese dann an die App zum Vorlesen weitergeben. Weiterhin ist das Planen von Nachrichten möglich. Die Umsetzung ist einfach und schnörkellos, funktionierte in meinem Test aber stets ohne Beanstandungen.

Nachfolgend gibt es noch einige Screenshots der App.

