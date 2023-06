Scalable Capital bietet 3,5 % p.a. für 3 Monate mit PRIME+

Scalable Capital bietet Neukunden in Europa, die sich im Juni für den PRIME+ Broker entscheiden, drei Monate lang 3,5 % p.a. auf Einlagen bis zu 100.000 Euro.

Von Juli bis September gibt es zusätzlich zu den 2,3 Prozent p.a. ein Bonus von 1,2 % p.a. Die Auszahlung erfolgt vierteljährlich. Zins plus Bonus liegen damit über dem aktuellen Einlagenzins der EZB. Gut zu wissen: Das Angebot gilt auch für Neueinlagen von Bestandskunden, die im Juni bereits PRIME+ nutzen oder zu PRIME+ wechseln.

Für Steuerinländer ist die Prämie steuerfrei, sofern die sonstigen Einkünfte weniger als 256 Euro im Kalenderjahr betragen (§ 22 Nr. 3 EStG). Dies entspricht einem Guthaben von 85.000 Euro (Scalable Capital bietet keine Steuerberatung an und wir im Rahmen der üblichen News-Berichterstattung sowieso nicht, also bitte selbst checken, was bei euch zutrifft).

Für 4,99 Euro im Monat (jederzeit kündbar) bietet PRIME+ neben den erwähnten 3,5 % p.a. den Handel ohne Ordergebühren sowie eine unbegrenzte Anzahl an ETF-, Fonds- und Aktiensparplänen.

