Mazda kündigt zweites Elektroauto der Marke an

Mazda hat das zweite Elektroauto der Marke angekündigt, den Mazda EZ-6. Das ist eine neue Elektro-Limousine, die aber vermutlich nicht zu uns nach Europa auf den Markt kommen wird, denn sie wird mit Changan Automobile für China gebaut.

Der neue Mazda EZ-6 soll noch Ende 2024 in China auf den Markt kommen, es gibt aber bisher keine technischen Details. Mazda hat nur verraten, dass es neben der rein elektrischen Version auch noch einen Plug-in-Hybriden davon geben wird.

Mazda hat also erkannt, dass man in China aufpassen muss, da man sonst von der Konkurrenz abgehängt wird. Nur schade, dass das Elektroauto mit den ca. 600 km Reichweite (das ist das Ziel, so Mazda) nicht für unseren Markt bestätigt wurde.

Das erste Elektroauto der Marke ist bei uns krachend gescheitert und daher wurde es letztes Jahr zu einem Hybriden umgebaut. Mazda scheint bei Elektroautos nicht so richtig in die Gänge zu kommen. Mal schauen, ob das der Mazda EZ-6 ändert.

