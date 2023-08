Scalable Capital startet 2,6 % p.a. Zinsen für PRIME+

Die Investmentplattform Scalable Capital bietet seinen Kunden ab sofort 2,6 % Zinsen p. a. auf bis zu 100.000 Euro Guthaben.

Das ist der nach derzeitigem Stand höchste unbefristete Zins eines Brokers im Markt. Das Angebot gilt sowohl für Bestands- als auch für Neukunden des PRIME+-Brokers. Der variable Zins wird über die Partnerbank Baader Bank „bis auf Weiteres“ für bestehendes sowie neues Guthaben auf dem Verrechnungskonto quartalsweise ausgezahlt.

Für 4,99 Euro im Monat (jederzeit kündbar) bietet PRIME+ neben den erwähnten 2,6 % p. a. den Handel ohne Ordergebühren sowie eine unbegrenzte Anzahl an ETF-, Fonds- und Aktiensparplänen. Die Eröffnung eines Kontos ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen.

Die Konditionen für den PRIME+ Broker lauten wie folgt:

Zinssatz von 2,6 % p.a. auf bis zu 100.000 € Guthaben

Vierteljährliche Zinszahlungen

Einzahlung und Auszahlungen jederzeit möglich

Sowohl Neu- als auch Bestandskundinnen und -kunden erhalten Zinsen

Verfügbar in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich und den Niederlanden

