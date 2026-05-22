Switch 2: Nintendo könnte einige Überraschungen für 2027 geplant haben

Es gibt die Kritik, dass das Lineup von Nintendo bei der Switch 2 aktuell nicht ganz so gut ist, denn die Konsole kam zwar im letzten Geschäftsjahr auf 19,86 Millionen Einheiten, ein ordentlicher Wert, aber die Nachfrage lässt nach dem Launch nach.

Im aktuellen Geschäftsjahr geht Nintendo nur noch von 16,5 Millionen Einheiten aus, was ein doch recht großer Einbruch ist. Doch ab 2027 und dem nächsten Geschäftsjahr könnte es wieder bergauf gehen, wie Bloomberg heute berichtet.

Switch 2: Nintendo peilt 20 Millionen an

Nintendo plant angeblich schon jetzt knapp 20 Millionen Einheiten für das Jahr ein, was dafür spricht, dass sehr gute Spiele kommen. Ein neues 3D-Mario gilt für 2027 als sicher, 2026 kommt es nämlich nicht mehr, das ist ein sehr starkes Argument.

Damit würde die Switch 2 zurück auf das Level der Switch wandern, die sich im dritten Jahr etwa 20 Millionen Mal verkaufte. Und danach mit weit über 20 Millionen Einheiten, teilweise fast 30 Millionen Einheiten, eine echte Rekordphase hinlegte.

Da hatte Nintendo aber mit der Pandemie und dem Zeitpunkt von Animal Crossing sehr viel Glück, sowas lässt sich nicht planen. Aber knapp 20 Millionen Einheiten pro Jahr sind gut, die erreicht ein Nintendo, die ihre Konsole in erster Linie dank der eigenen Spiele und Exklusivtitel verkaufen, nur mit hauseigenen Blockbustern.

Im dritten (Lite) und fünften (OLED) Jahr der Switch kamen übrigens neue Ableger dazu, sowas wäre bei der Switch 2 ebenfalls möglich und könnte auch ein Grund für die Steigerung sein. Der Schritt zu einer OLED-Version machte 2025 die Runde.