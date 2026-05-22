EnBW und REWE eröffnen 500. Schnellladestandort

Die EnBW hat gemeinsam mit der Rewe Group den 500. Schnellladestandort an Supermärkten in Betrieb genommen.

Nach Angaben der Unternehmen wurde der Ausbau des gemeinsamen Ladenetzes seit Herbst 2022 vorangetrieben. Bis 2030 sollen insgesamt 1.000 Schnellladestandorte an Märkten von Rewe und Penny entstehen. Laut EnBW wurden an diesen Standorten bereits mehr als fünf Millionen Ladevorgänge durchgeführt.

Die Schnellladestandorte umfassen nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 2.200 Ladepunkte. Die Ladeleistung beträgt dabei bis zu 400 kW. Dadurch sollen Elektrofahrzeuge je nach Modell innerhalb von 15 Minuten Energie für mehrere hundert Kilometer Reichweite aufnehmen können. Die EnBW betreibt die Standorte nach eigenen Angaben mit Ökostrom.

Ausbau der Ladeinfrastruktur an Supermärkten

Laut EnBW ist das Laden während des Einkaufs ein wichtiger Bestandteil der eigenen Ausbaustrategie. Besonders Menschen ohne private Lademöglichkeit sollen dadurch besseren Zugang zu Schnellladepunkten erhalten. Die Rewe Group sieht ihre Filialen laut Finanzvorstand Telerik Schischmanow ebenfalls als Beitrag zur Mobilitätswende.

Wichtige Zahlen zum Ausbau