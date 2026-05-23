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Gen Z kauft sich ihre Kindheit zurück

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Foto: Silas Gregory

Die Plattform Kleinanzeigen verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach nostalgischen Produkten aus den 90ern und 2000ern.

Produkte wie Digicams, iPods, Tamagotchis oder alte Spielzeugmarken erleben ein Comeback, das sich in steigenden Suchanfragen, mehr Inseraten und höheren Preisen zeigt. Der Trend gilt als Teil einer breiteren Nostalgiewelle, die auch Mode und Musik betrifft.

Laut YouGov nennen Befragte Einzigartigkeit, Produktionsende sowie Design und Qualität als Gründe. Ein Teil gibt an, Dinge aus der Kindheit im Nachhinein zu vermissen. Besonders jüngere Gruppen greifen gezielt zu, oft um frühere Trends nachzuholen.

Starker Anstieg bei Suchanfragen und Preisen für Retro-Technik

Auf der Kleinanzeigen-Plattform steigen Suchanfragen nach Digicams, Walkman und iPods deutlich. Auch Diddl und Pokémon werden häufiger gehandelt, während viele Preise spürbar anziehen.

Erhebungsdaten und Methodik

  • Grundlage: Online Interviews im YouGov Panel
  • Zeitraum der Befragung: 25. bis 27. März 2026
  • Teilnehmende Personen: 2.226
  • Grundgesamtheit: Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren
  • Stichprobe: nach Alter, Geschlecht und Region quotiert
  • Ergebnisse: anschließend gewichtet und als repräsentativ ausgewiesen

Wahrnehmung und Gründe für Nostalgie Produkte

  • 29 Prozent nennen die Einzigartigkeit der Produkte als Hauptgrund
  • 27 Prozent verweisen auf die wahrgenommene Qualität
  • 25 Prozent nennen Design als entscheidenden Faktor
  • Mehr als ein Drittel, 35 Prozent, bereut das Wegwerfen oder Verkaufen solcher Gegenstände aus der eigenen Kindheit oder Jugend

Kaufverhalten nach Altersgruppen

  • 13 Prozent der 18 bis 29 Jährigen kaufen Nostalgie Produkte, weil sie im Trend liegen
  • 24 Prozent bei Gen Z und Millennials kaufen gezielt Produkte, die sie sich früher nicht leisten konnten oder nicht bekommen haben
  • 34 Prozent der Baby Boomer geben an, keine Nostalgie Produkte zu kaufen und dies auch nicht zu planen

Einstellung zur Wirkung nostalgischer Produkte

  • 16 Prozent sehen Nostalgie Produkte als bewussten Gegenpol zur digitalen und schnelllebigen Welt
  • Bei Gen Z und Millennials liegt dieser Anteil bei 33 Prozent

Ich halte den Trend für eine Mischung aus Verknappung und kultureller Rückschau, die durch soziale Dynamiken zusätzlich verstärkt wird und den Markt für ältere Technik und Spielzeuge nachhaltig beeinflusst.

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18. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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