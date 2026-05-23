Gen Z kauft sich ihre Kindheit zurück

Die Plattform Kleinanzeigen verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach nostalgischen Produkten aus den 90ern und 2000ern.

Produkte wie Digicams, iPods, Tamagotchis oder alte Spielzeugmarken erleben ein Comeback, das sich in steigenden Suchanfragen, mehr Inseraten und höheren Preisen zeigt. Der Trend gilt als Teil einer breiteren Nostalgiewelle, die auch Mode und Musik betrifft.

Laut YouGov nennen Befragte Einzigartigkeit, Produktionsende sowie Design und Qualität als Gründe. Ein Teil gibt an, Dinge aus der Kindheit im Nachhinein zu vermissen. Besonders jüngere Gruppen greifen gezielt zu, oft um frühere Trends nachzuholen.

Starker Anstieg bei Suchanfragen und Preisen für Retro-Technik

Auf der Kleinanzeigen-Plattform steigen Suchanfragen nach Digicams, Walkman und iPods deutlich. Auch Diddl und Pokémon werden häufiger gehandelt, während viele Preise spürbar anziehen.

Erhebungsdaten und Methodik

Grundlage: Online Interviews im YouGov Panel

Zeitraum der Befragung: 25. bis 27. März 2026

Teilnehmende Personen: 2.226

Grundgesamtheit: Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren

Stichprobe: nach Alter, Geschlecht und Region quotiert

Ergebnisse: anschließend gewichtet und als repräsentativ ausgewiesen

Wahrnehmung und Gründe für Nostalgie Produkte

29 Prozent nennen die Einzigartigkeit der Produkte als Hauptgrund

27 Prozent verweisen auf die wahrgenommene Qualität

25 Prozent nennen Design als entscheidenden Faktor

Mehr als ein Drittel, 35 Prozent, bereut das Wegwerfen oder Verkaufen solcher Gegenstände aus der eigenen Kindheit oder Jugend

Kaufverhalten nach Altersgruppen

13 Prozent der 18 bis 29 Jährigen kaufen Nostalgie Produkte, weil sie im Trend liegen

24 Prozent bei Gen Z und Millennials kaufen gezielt Produkte, die sie sich früher nicht leisten konnten oder nicht bekommen haben

34 Prozent der Baby Boomer geben an, keine Nostalgie Produkte zu kaufen und dies auch nicht zu planen

Einstellung zur Wirkung nostalgischer Produkte

16 Prozent sehen Nostalgie Produkte als bewussten Gegenpol zur digitalen und schnelllebigen Welt

Bei Gen Z und Millennials liegt dieser Anteil bei 33 Prozent

Ich halte den Trend für eine Mischung aus Verknappung und kultureller Rückschau, die durch soziale Dynamiken zusätzlich verstärkt wird und den Markt für ältere Technik und Spielzeuge nachhaltig beeinflusst.