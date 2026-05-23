Telekom Cloud soll Verwaltung unabhängiger von US-Anbietern machen

Die Deutsche Telekom integriert ihre T Cloud Public in einen bundesweiten Rahmenvertrag für Cloud- und KI-Leistungen der öffentlichen Verwaltung.

Die Plattform T Cloud Public ist als europäischer Cloud-Anbieter Bestandteil eines von GovTech Deutschland an die Bechtle AG vergebenen Rahmenvertrags. Über diesen können Bund, Länder und Kommunen Cloud- und KI-Leistungen künftig über ein zentrales Multi-Cloud-Broker-Portal abrufen. Eigene Vergabeverfahren sollen damit in vielen Fällen entfallen, während Konditionen und Zugriff standardisiert werden.

Cloud-Ressourcen sollen dadurch schneller bereitgestellt und einheitlicher genutzt werden können. Laut Struktur des GovTech-Frameworks basiert das System auf modularen Laufzeitumgebungen für Fachverfahren sowie KI-Anwendungen. Bereits heute werden nach Angaben der Beteiligten zentrale Plattformen wie die Deutschlandplattform und MEDI:CUS produktiv über diese Infrastruktur betrieben.

Technische und regulatorische Basis der Plattform

Die T Cloud Public wird als Infrastruktur beschrieben, die sich an europäischen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen orientiert. Sie erfüllt unter anderem die Standards BSI C5:2020, ISO 27001 sowie die Vorgaben der DSGVO. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich in Rechenzentren innerhalb Deutschlands.

Für öffentliche Auftraggeber bedeutet das laut Einordnung der Anbieter eine vollständige Kontrolle über Daten und Betrieb sowie eine Unabhängigkeit von außereuropäischen Rechtsräumen. Gleichzeitig soll ein sogenannter Vendor Lock-in vermieden werden, indem die Plattform offen in Multi-Cloud-Umgebungen integriert werden kann.

In Baden-Württemberg wird die Infrastruktur bereits im produktiven Betrieb eingesetzt. Dort wurde die landesweite Lernplattform Moodle migriert und versorgt rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Die Plattform skaliert automatisch bei Lastspitzen und läuft vollständig in deutschen Rechenzentren.

Ich halte den Ansatz für einen strategisch relevanten Schritt im öffentlichen Cloud-Markt, da er Beschaffung, Infrastrukturstandardisierung und Souveränitätsanforderungen in einem Modell zusammenführt.