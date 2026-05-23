GWM ORA 5 als Elektroauto kommt im Spätherbst nach Deutschland

Das Unternehmen GWM bringt den ORA 5 ab 2026 nach Deutschland und plant auch eine vollelektrische Variante. Nun ist bekannt, wann diese starten wird.

Great Wall Motor startet im August 2026 zunächst mit der SUV-Version des neuen ORA 5 auf dem deutschen Markt. Während die Benzinerversion ab 26.990 Euro angeboten wird, soll die Elektrovariante im Spätherbst 2026 folgen.

Preise für das elektrische Modell nannte das Unternehmen bislang nicht. Die E-Version erhält laut Hersteller eine 58-kWh-Batterie und eine Leistung von 150 kW beziehungsweise 204 PS.

Die elektrische Variante des ORA 5 soll laut Unternehmensangaben einen Stromverbrauch von 15,5 kWh pro 100 Kilometer erreichen. Zusätzlich kündigt GWM für das Modell eine achtjährige Garantie auf die Hochvoltbatterie bis 160.000 Kilometer an. Bereits serienmäßig enthalten sind außerdem sieben Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer.

ORA 5 Elektro-SUV setzt auf digitale Technik und Assistenzsysteme

Auch bei der Ausstattung richtet GWM den Fokus auf moderne Technik. Zum Serienumfang gehören ein 14,6-Zoll-Multimediasystem und ein 10,25-Zoll-Digitalcockpit. Wireless Apple CarPlay und Android Auto sind ebenfalls integriert. Darüber hinaus verfügt das SUV laut Hersteller über eine 360-Grad-Kamera sowie verschiedene Fahrerassistenzsysteme.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem:

360-Grad-Umgebungskamera

Intelligenter Fahrassistent mit Spurführung

Totwinkelwarner und Querverkehrsassistent

Sieben Jahre Fahrzeuggarantie

Acht Jahre Batteriegarantie für die Elektroversion

Wichtige Daten der Elektroversion:

58 kWh Batterie

150 kW Leistung (204 PS)

Bis zu 435 km WLTP-Reichweite

15,5 kWh/100 km Verbrauch

Technische Daten im PDF

Neben der Elektroversion plant GWM auch Hybrid-, Hatchback- und Kombi-Varianten innerhalb der neuen ORA-5-Familie. Ich finde vor allem interessant, dass GWM die elektrische Version früh in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig versucht, mit Garantie und Ausstattung zusätzliche Argumente für Käufer im Kompakt-SUV-Segment zu liefern.