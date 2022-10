Schnell, schneller, kontaktlose Zahlung

Durchschnittlich rund zwölf Sekunden dauert eine kontaktlose Kartenzahlung ohne PIN-Eingabe und ist damit die schnellste Bezahlmöglichkeit mit der klassischen Karte. Nur Mobile Payment, also das Bezahlen z. B. mit einer im Smartphone oder in der Smartwatch hinterlegten digitalen Karte, spart an der Kasse mit elf Sekunden noch mehr Zeit.

Das ergab eine Studie von infas quo im Auftrag der girocard bzw. EURO Kartensysteme, bei der im August 2022 bei 1.359 Einkäufen im Discounter die Bezahlgeschwindigkeit gemessen und nach Bezahlart ausgewertet wurde.

1 Sekunde länger als vor 5 Jahren

Vor fünf Jahren war die kontaktlose Zahlung bereits nach rund elf Sekunden abgeschlossen und damit durchschnittlich etwa eine Sekunde schneller als heute. Was auf den ersten Blick überrascht, zeigt bei näherer Betrachtung die gestiegene Marktdurchdringung des kontaktlosen Zahlens. Dazu heißt es:

Wo 2017 nur die Early Adopters die Karte vorhielten, ist es heute die breite Masse. Vor fünf Jahren standen die Kontaktlos-Zahler:innen mit gezückter Karte bereit. Heute ist es Normalität, und da wird manchmal erst der Geldbeutel oder die Karte rausgesucht – und das schlägt sich im Gesamtschnitt nieder. – Ingo Limburg, Leiter Marketing und PR girocard bei der EURO Kartensysteme

Mobile Payment flott, Bargeld und Karte stecken lahm

Zeit spart das kontaktlose Bezahlen besonders im Vergleich zum Stecken der Karte und zur Barzahlung (jeweils 19 Sekunden). Interessant sind hier aber auch die gemessenen Höchstwerte: Keine gemessene Zahlung mit einer digitalen Karte dauerte länger als 20 Sekunden. Zahlungen mit Stecken der Karte dauerten bis zu 36 Sekunden, Barzahlungen nahmen sogar bis zu 54 Sekunden in Anspruch.

Schneller als kontaktloses Bezahlen mit Karte und ohne PIN-Eingabe war nur Mobile Payment. Mit einer digitalen Karte in Smartphone oder Smartwatch dauerte das Bezahlen im Schnitt nur elf Sekunden. Gerade bei hoher Kundenfrequenz kann ein großer Anteil kontaktloser Zahlungen Kassenschlangen verkürzen.

Info Zur Studie: Erfassung der Bezahldauer und Bezahlart bei 1.359 Einkäufen im Discounter im August 2022. Die jeweilige Messung der Bezahldauer startete mit der Nennung der Rechnungssumme und endete mit dem Ausdruck des Kassenbons bzw. Schließen des Kassenfachs. Alle Details der Studie finden sich in diesem PDF.

ING zahlt wieder Zinsen Die Bank ING Deutschland läutet eine kleine Trendwende ein: Zum 6. Dezember 2022 erhöht man die Zinsen auf Tagesgelder und Festgelder (Sparbriefe). Dann gibt es nämlich 0,3 % pro Jahr auf das Tagesgeld. Das bedeutet also: Bis 05.12.2022: 0,001 %…6. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->