Schweiz: Kontaktlose Zahlungen bis 80 Franken ohne PIN

Nachdem Mastercard hierzulande bereits das Limit für kontaktlose Zahlungen angehoben hat, führt man diesen Schritt wie angekündigt auch in weiteren Ländern durch. Die Grenzen für kontaktloses Bezahlen ohne PIN-Eingabe wird in der Schweiz und in Liechtenstein bis auf Weiteres von 40 auf 80 Schweizer Franken erhöht. Aber nicht nur bei Mastercard.

Gemeinsam mit den Kartenorganisationen American Express, Mastercard und Visa sowie mit allen Kartenherausgebern und Akzeptanzpartnern wird diese Erhöhung der Limits landesweit ermöglicht.

Dies gilt für alle kontaktlosen Zahlungen – egal ob eine Kreditkarte, Debitkarte (Debit Mastercard, Maestro, PostFinance Card, V PAY) oder Prepaidkarte benutzt wird.

Umstellung bis Mitte April

American Express, Mastercard, Visa und PostFinance haben nach eigenen Angaben ihre Regularien angepasst und damit die Voraussetzungen für die Erhöhung der Grenzen zur kontaktlosen Zahlung ohne Eingabe eines PINs auf 80 Schweizer Franken geschaffen.

In einem nächsten Schritt ist geplant, dass sämtliche Schweizer Kartenherausgeber und Händler ihre technische Infrastruktur sowie die Bezahlterminals bis Mitte April 2020 entsprechend anpassen.

