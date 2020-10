Scriptable: TeslaFi zeigt Tesla-Daten im iOS-14-Widget

Wer mit iOS 14 unterwegs ist, kann bekanntlich die neuen Widgets nutzen. Dank der kostenfreien App Scriptable ist man dabei nicht zwingend darauf angewiesen, dass passende Widget im App Store zu laden. Man kann sich auch selbst vergleichsweise einfach Widgets erstellen.

Bei Github tummeln sich zahlreiche Codeschnipsel für diesen Zweck. Neulich hatten wir euch bereits eine Möglichkeit vorgestellt, den Telekom- und Vodafone-Datenverbrauch oder auch die Auslastung von McFit und FitX im Widget anzeigen zu lassen. Stetig werden neue Scripte veröffentlicht, die das Leben etwas einfacher machen sollen.

So ist es zum Beispiel auch möglich, sich die Daten aus der TeslaFi-API zu ziehen und in einem Widget dazustellen. So lässt sich auf einen Blick der Ladestatus, der Schließ-Zustand oder auch einfach der Fahrzeugstatus einsehen. Alle Information zur Einrichtung und den benötigen Code findet ihr bei Github.

In diesem Zusammenhang sei auch noch das Widget „Where did I park my car?“ erwähnt. Das setzt auf die mapquest-API auf.

Das Anlegen des Scriptable-Widgets erfolgt unkompliziert:

Scriptable installieren Neues Script erstellen, Namen vergeben Code von Github kopieren und einfügen + speichern. Scriptable-Widget hinzufügen und in den Widget-Optionen einfach das zuvor angelegte Widget auswählen.

Wer sich den jeweiligen Code genauer anschaut, wird schnell feststellen, dass auch das Anpassen an die eigenen Vorlieben vergleichsweise einfach möglich ist. Zumindest was das Erscheinungsbild angeht. Zudem empfiehlt es sich die Forks und Kommentare im Auge zu behalten, da dort weitere Anpassungen veröffentlicht bzw. besprochen werden.

