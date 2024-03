Seat verspricht: „Das Beste liegt noch vor uns“

Seat hat das Tief überwunden und blickt wieder auf Wachstum, das letzte Jahr war ein sehr solides Jahr für die VW-Marke. Insgesamt wurden 519.176 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert, was einem Wachstum von über 30 Prozent entspricht.

Cupra wächst weiterhin sehr stark

Die Kernmarke konnte zwar gut wachsen, aber ein Blick in die Zahlen zeigt, dass Cupra der große Wachstumstreiber bleibt. Cupra konnte über 50 Prozent letztes Jahr zulegen und kam auf 230.739 Fahrzeuge, was jetzt fast der Hälfte entspricht.

Wird Cupra also nach und nach Seat verdrängen? Diesen Eindruck könnte man in den Geschäftszahlen bekommen, denn bei der Preview für 2024 und 2025 ist bei Seat weiterhin kein einziges Elektroauto dabei, während Cupra hier sehr fleißig ist.

Doch wie sieht es langsam mal mit einem Elektroauto von Seat aus? Da hat der Chef verlauten lassen, dass man sich anschaut „was man in der elektrischen Welt unter der Marke SEAT anbieten kann“. Es gibt Gerüchte, dass doch eins kommt.

Das Beste liegt sogar noch vor Seat

So weit wollte Wayne Griffiths heute noch nicht gehen, aber er verspricht, dass „das Beste noch vor uns (Seat) liegt“. Cupra bleibt das neue Lieblingskind der Seat S.A., aber es scheint so, als ob man die eigene Marke wieder neu entdeckt hat.

Als vor allem 2022 der Tiefpunkt erreicht war, da hieß es, dass es keinen Neustart für Seat geben wird und während alle VWAG-Marken ein Elektroauto nach dem anderen zeigten, hielt sich Seat zurück. Das hat sich mittlerweile etwas verändert.

Eine konkrete Ankündigung steht zwar weiterhin aus, aber das Wachstum von 2023 scheint der Volkswagen AG neue Hoffnung gegeben zu haben. Jetzt fehlt nur noch ein konkreter Plan für die Zukunft von Seat, aber vielleicht arbeitet man diesen auch noch aus. Ich hatte Seat schon fast abgeschrieben, aber das war vielleicht zu früh.

Das bedeutet übrigens nicht, dass sich die Strategie grundsätzlich ändert, denn Cupra bleibt wichtiger, was logisch ist, da die Gewinnmarge hier höher ist. Es ist am Ende Seat-Technik mit einem Aufpreis, das wird VW genau so weiterverfolgen.

Neue Elektroautos: BMW zeigt die Zukunft der SUVs BMW hat heute wie erwartet ein neues Konzept für die Zukunft der Elektroautos vorgestellt und das könnte eine der wichtigsten Ankündigungen der kommenden Jahre werden. Doch warum ist der „BMW […]21. März 2024 JETZT LESEN →

-->