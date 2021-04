Homematic IP: Vollschutz und Eco-Modus per NFC aktivieren

Das Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 war hier im Blog schon häufiger Thema. Das liegt unter anderem daran, dass ich es selbst nutze. Daher gibt es mal wieder einen kleinen Tipp von mir.

Wie ich neulich bereits erwähnt hatte, lassen sich die Homematic IP Fenstersensoren mittlerweile auch in Alexa Routinen einsetzen. Das finde ich schon recht nützlich, allerdings stand ich dieser Tage wieder mal vor einem Problem, dessen Lösung einfacher ist, als gedacht.

Ich wollte beim Verlassen der Wohnung den Eco-Modus sowie den Vollschutz schneller aktivieren. Bisher schaltete ich den Vollschutz manuell in der App ein und den Eco-Modus meist per Wandtaster. Das wollte ich vereinfachen.

Als Auslöser sollte zukünftig ein NFC-Tag dienen, den ich seit Kurzem sowieso am Schlüsselbund mit mir rumtrage. Natürlich klappt das mit jedem NFC-Tag, im Grunde sogar mit eurer Bankkarte. Leider – und das nervt wirklich kolossal – ist Alexa immer noch nicht in der Lage, angelegte Routinen in den iOS-Kurzbefehlen anzubieten.

Zum Glück läuft Homematic IP aber auch mit dem Google Assistant. Also habe ich die App zusätzlich zu Alexa noch mit dem Google-Account verbunden. Die Google Assistant-App bietet nämlich die Integration in die iOS-Kurzbefehle an.

Der Rest war dann Standardprogramm. NFC-Tag als Auslöser scannen, Aktion festlegen (kombinierter Befehl funktioniert besser, als zwei einzelne) und fertig. Alles kein Hexenwerk, aber als Denkanstoß ist das eventuell für den ein oder anderen nützlich.

