SEE endet noch 2022 mit der dritten Staffel bei Apple TV+

SEE war eine der ersten Serien für Apple TV+ und ein bisschen das Zugpferd am Anfang. Bis Apple erkannte, dass SEE zwar okay, aber von vielen nicht direkt als das große Highlight aufgenommen wurde. Das war kurz danach eher Ted Lasso. Jetzt endet SEE, der finale Termin steht fest.

Ab dem 26. August startet die 3. Staffel von SEE und das wird dann auch das Finale der Serie sein. Mal schauen, ob das Finale gelingt, ein Ende ist immer schwer, auch ein geplantes Ende. Mich hat SEE jedenfalls nicht komplett überzeugt, vielleicht hatte ich aber auch zu hohe Erwartungen.

-->

-->