Shopping-Studie: Jeder Dritte fühlt sich in Fußgängerzonen nicht mehr wohl

PAYBACK Fuel&Go startet offiziell an ARAL-Tankstellen

Aral und PAYBACK bieten in Deutschland ab sofort das Bezahlen von Kraftstoffen direkt an der Zapfsäule an. Darüber hatten wir euch bereits vorab informiert. Der neue Service „PAYBACK Fuel & Go“ wird in einem ersten Schritt an rund 400 ausgewählten…19. Mai 2021 JETZT LESEN →