sim.de Aktion: LTE-Tarif mit 15 GB für 9,99 Euro mtl.

Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet derzeit vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an. Auch ein 15-GB-Tarif ist nun dabei.

Der sim.de-Tarif LTE Al 8+7 GB ist aktuell für 9,99 EUR monatlich zu haben. In diesem Fall erhält der Tarif also nicht nur 7 GB Datenvolumen zusätzlich und bietet so 15 GB LTE-Datenvolumen monatlich an, sondern wird gleichzeitig auch um fünf Euro im Preis gesenkt. Zudem sinkt der Bereitstellungspreis Bei der Tarifvariante ohne Laufzeit auf 9,99 €.

Der Aktionstarif wird inklusive Telefonie- und SMS-Flat sowie EU-Roaming angeboten. Er ist „nur kurze Zeit“ verfügbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

