sim.de „Mega-Deal“: 16 GB Allnet-Flat-Tarif für 10,99 Euro mtl.

Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet aktuell wieder vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an.

Als „sim.de Mega-Deal“ gibt es demnach den Tarif LTE All 8 + 8 GB für 10,99 EUR pro Monat. Der Aktionstarif mit insgesamt 16 GB ist für all diejenigen geeignet, die ihr Smartphone unterwegs ein klein wenig intensiver nutzen möchte. Der Tarif von sim.de enthält neben 16 GB Datenvolumen eine Flatrate für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

-->

Ergänzt wird die „Fokusaktion“ von zwei weiteren angepassten Tarifen: So gibt es den Tarif LTE All 4 GB für 4,99 EUR statt 8,99 EUR pro Monat sowie den Tarif LTE All 4+3 GB für 6,99 EUR statt 8,99 EUR pro Monat. Die Aktionen sind „nur für kurze Zeit“ gültig. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

Zu den sim.de-Tarifen →

30 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 12,99 Euro pro Monat Bei freenet steht ab sofort ein neuer Tarif-Deal zur Verfügung. Es gibt 30 GB im Vodafone-Netz für 12,99 Euro pro Monat. Der Tarif Green LTE 30 GB im Vodafone-Netz ist ab sofort erneut für 12,99 € pro Monat zu haben.…15. August 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->