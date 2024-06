sim24 streicht den Bereitstellungspreis

Sim24 bietet verschiedene Tarife mit 5G an. Die junge Mobilfunkmarke von 1&1 Drillisch streicht zudem ab heute den Bereitstellungspreis für einen begrenzten Zeitraum.

Der Mobilfunkanbieter sim24 bietet in seiner neuen Aktion verschiedene Allnet-Flat-Tarife zu stark reduzierten Preisen an. Die Aktion beginnt am 25. Juni 2024 und läuft bis zum 28. Juni 2024 um 11 Uhr. Gute Sache: Die Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von nur einem Monat.

Zu den Angeboten gehört eine Allnet-Flat mit 4+1 GB Datenvolumen für nur 4,99€ statt des regulären Preises von 8,99€. Ein weiterer Tarif umfasst 8+9 GB für 7,99€ anstelle von 13,99€. Zudem wird eine Allnet-Flat mit 20+5 GB für 9,99€ statt 19,99€ angeboten. Der größte Rabatt gilt für die Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen, die für 29,99€ anstelle von 59,99€ erhältlich ist.

