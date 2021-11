simplytel: 3 Freimonate möglich und LTE-Tarife bis zu 45 Prozent günstiger

Die Mobilfunkmarke simplytel bietet ab sofort als „Black Deal“ verschiedene LTE-Tarife zu Sonderkonditionen an. Dabei erhöht simplytel unter anderem das monatliche Datenvolumen um bis zu 45 Prozent und reduziert auch die Grundpreise.

Vier LTE-Tarife sind ab sofort und nur für kurze Zeit als Black Deals bei simplytel verfügbar. So steht der LTE All 7 GB für 7,77 Euro monatlich zur Verfügung. Ergänzt wird dieser vom Tarif LTE All 5 GB der passende Tarif für 5,55 Euro im Monat. Der Preisvorteil gegenüber dem normalen Preis von 9,99 Euro beträgt hier rund 45 Prozent.

Falls weder 5 GB noch 7 GB mobiles Datenvolumen ausreichen, ermöglicht simplytel allen „Vielsurfern“ den Tarif LTE All 20 GB für 20 Euro mtl. Auch der Tarif LTE All 10 GB + 1 GB für 11,11 Euro pro Monat ist Teil der Aktion. Alle LTE-Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten enthalten außerdem zusätzlich drei Freimonate.

Alle Black Deal-Aktionstarife werden mit Telefonie- und SMS-Flat sowie EU-Roaming angeboten. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Bestellt werden können die Tarife „nur kurze Zeit“.

