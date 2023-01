Entwickelt Siri die Apps für das Apple VR-Headset?

Wir haben hier schon sehr viel über das VR-Headset von Apple gelernt und es geht so langsam an die Details. Laut The Information gibt es zum Beispiel einen Plan, um für ein entsprechendes App-Angebot des Reality Pro (möglicher Name) zu sorgen.

Hey Siri, entwickle eine AR-App für mich

So soll es mit dem VR-Headset und Siri möglich sein, dass man AR-Apps entwickelt und das, obwohl man keine Ahnung von App-Entwicklung hat. Diese Apps können die Nutzer dann sogar im Apple App Store direkt via VR-Headset veröffentlichen.

Eine Kombination aus unerfahrenen Nutzern und Siri, was kann da nur schiefgehen? Aber Spaß beiseite, die Idee mag ja nicht schlecht sein, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Siri so gut ist, dass ein Assistent komplexe Apps entwickelt.

Womöglich wird es gewisse Basis-Funktionen geben, aber ich glaube nicht, dass da umfangreiche AR-Apps entstehen, die eine Plattform pushen. Die Quelle behauptet übrigens auch, dass „Health und Wellness“ ein Fokus bei der Vermarktung sind.

Man wird zum Beispiel einen Kare-san-sui (Zen-Garten) in einer App besuchen und sich dort in der virtuellen Welt entspannen können. Neue Details zum Datum haben wir nicht, aber die Ankündigung rückt Woche für Woche näher. Ich vermute, dass wir ein Event im März oder April sehen werden, aber das ist bisher nur Spekulation.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

Das faltbare Apple iPad soll schon 2024 kommen Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple an einem Foldable arbeitet, aber man plant kein faltbares Smartphone (jedenfalls kurzfristig), sondern ein faltbares iPad. Und das werden wir laut Ming-Chi Kuo womöglich schon kommendes Jahr sehen. 2023 wird laut Quelle ein…30. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->