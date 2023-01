Das faltbare Apple iPad soll schon 2024 kommen

Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple an einem Foldable arbeitet, aber man plant kein faltbares Smartphone (jedenfalls kurzfristig), sondern ein faltbares iPad. Und das werden wir laut Ming-Chi Kuo womöglich schon kommendes Jahr sehen.

2023 wird laut Quelle ein unspektakuläres iPad-Jahr und er rechnet daher mit einem Rückgang von 10 bis 15 Prozent. Auch das neue iPad Mini kommt wohl erst 2024, daher werden wir vielleicht nur ein neues iPad und iPad Air für 2023 sehen.

Und da gibt es vermutlich auch nur ein kleines Chip-Upgrade.

Kommt bald ein faltbares Apple iPad?

Doch 2024 folgt dann direkt das große Highlight mit einem ganz neuen iPad Pro und womöglich kommt noch ein faltbares iPad. Kuo berichtet, dass sich bei den Zulieferern von Apple andeutet, dass dieses faltbare iPad einen Kickstand aus Carbon besitzt. Angeblich wird dieser Kickstand von Anjie Technology geliefert.

Faltbare Smartphones finde ich durchaus spannend, aber warum sollte man ein Tablet falten? Welchen Vorteil hat das? Wird so ein Tablet damit wirklich kompakter und besser für den Transport geeignet? Muss man so ein Tablet nicht sowieso in einer Tasche transportieren? Bisher kann ich mir faltbare Tablets nicht vorstellen.

Womöglich werden wir aber in diesem Jahr ein erstes Modell von Samsung sehen und dann wird sich zeigen, ob sowas sinnvoll ist. Ich glaube bei Smartphones an die Zukunft der Foldables, aber bei den Tablets muss man mich erst noch überzeugen.

