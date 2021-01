EA gründet neues Studio für Skate-Spiel

EA hat diese Woche bekannt gegeben, dass man ein neues Studio namens „Full Circle“ gegründet hat, welches sich nun um das nächste Skate-Spiel kümmert. Und auf der Webseite sieht man, dass das Team aktuell noch Unterstützung sucht.

Details gibt es noch keine, wir wissen also nicht, welche Plattformen man anpeilt und wann das Spiel kommen wird. Es ist außerdem unklar, ob man es Skate 4 (was nun an der Reihe wäre) nennt. Fans der Reihe mussten nun aber lange warten.

Das letzte Spiel erschien vor einem Jahrzehnt (wenn man den Wii-Ableger nicht mitzählt) und danach wurde es ruhig. Die PlayStation 4 und Xbox One ignorierte man komplett. Skate 4 soll auf dem aufbauen, was die Fans der Reihe lieben und natürlich auch neue Elemente mitbringen. Wir werden das Projekt beobachten.

