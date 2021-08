Skoda Elroq: Name für kompaktes Elektroauto noch nicht entschieden

Was kommt nach dem Skoda Enyaq? Zunächst werden wir noch eine Coupé-Version davon sehen, doch dann soll ein kompaktes Elektroauto kommen. Hier steht aktuell ein Skoda Elroq im Raum, der Ende 2024 kommen könnte.

Dieser Name steht aber nicht nur dank einer aktuellen Meldung im Raum, er wurde auch beim Patentamt entdeckt. Bei Autocar hat man daher einfach mal direkt bei Thomas Schäfer von Skoda nachgefragt und auch eine Antwort bekommen.

-->

Der Chef von Skoda „weiß es nicht“ und ist auch „noch nicht überzeugt“. Der Name ist in der Regel das letzte, was entschieden wird. In den kommenden Monaten wird laut Schäfer noch keine Entscheidung für das kompakte Elektroauto getroffen.

Das Tesla Model Y kommt in Europa an Eigentlich wollte Tesla die Gigafactory in Deutschland abwarten und erst dann die ersten Einheiten des Model Y ausliefern. Doch die zieht sich hin und daher gab es vor wenigen Wochen doch die überraschende Wende beim Tesla Model Y. Tesla Model…10. August 2021 JETZT LESEN →

-->