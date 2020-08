ŠKODA ENYAQ iV: Neue Bilder des Elektro-SUV

Vom ŠKODA ENYAQ iV haben wir schon mehrfach gehört. Die Präsentation des neuen ŠKODA Topmodels soll am 1. September 2020 in der tschechischen Hauptstadt Prag erfolgen. Nun gibt es neue Bilder.

Das erste elektrische Serien-SUV von ŠKODA hört auf den Namen ŠKODA ENYAQ iV und basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen-Konzerns. Nachdem wir neulich neue Grafiken gesehen haben, die den Innenraum darstellen, legt ŠKODA nun nach, und zwar mit zwei neuen Designskizzen, die das Fahrzeug von außen zeigen.

-->

Weitere Details, Bilder und auch Videos von ersten Testfahrten des ŠKODA ENYAQ iV haben wir bereits gesehen. Ich platziere diese nachfolgend noch einmal hier im Beitrag.

Der 4,66 Meter lange ŠKODA ENYAQ iV wird mit den drei Batteriegrößen 55, 62 und 82 kWh angeboten. Die Reichweite soll je nach Batteriegröße zwischen 340 und 500 Kilometer liegen.

Die Basisversion des SUVs mit dem 55 kWh Akku und einem Heckmotor mit 109 kW/148 PS soll „unter 35.000 Euro“ kosten. Dann gibt es allerdings auch nur einen 7 kW Onboard-Lader. Der ENYAQ iV ist (optional) schnellladefähig, die maximale Ladeleistung liegt bei bis zu 125 kW.

Schnellere Lader gibt es gegen Aufpreis, dann ist auch ein Heckmotor mit 132 kW oder 150 kW möglich. Wer noch mehr will, kann zusätzlich noch einen Motor mit 75 kW für die Vorderachse ordern. Von 0 auf 100 km/h soll der ŠKODA ENYAQ iV es in dieser Maximalkonfiguration in 6,2 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt bei 180 km/h.

Wir werden bis zum offiziellen Launch des ENYAQ iV sicher noch weitere Details sehen. Falls diese erwähnenswert sind, lest ihr davon natürlich bei uns im Blog.

Video zum ŠKODA ENYAQ iV

Android Auto öffnet sich für mehr Navigationsapps Gute Nachrichten für alle Nutzer von Android Auto. Das Google-System für die App-Nutzung in Fahrzeugen öffnet sich endlich für mehr Navigationsanwendungen und weitere Apps. Bisher kann man mit Android Auto nur Google Maps und Waze zur Navigation nutzen. Nutzer von…11. August 2020 JETZT LESEN →

-->