ŠKODA ENYAQ iV: Lichtdesign mit Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern

Vom ŠKODA ENYAQ iV haben wir hier im Blog schon berichtet. Die Präsentation des neuen ŠKODA Topmodels soll am 1. September 2020 in der tschechischen Hauptstadt Prag erfolgen. Auch das Lichtdesign spielt eine Rolle.

Das erste elektrische Serien-SUV von ŠKODA hört auf den Namen ŠKODA ENYAQ iV und basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen-Konzerns. Nachdem wir bereits ungefähr wissen, wie er von innen und von außen aussehen wird, äußert sich ŠKODA aktuell zum Lichtdesign.

ŠKODA legt beim ENYAQ iV großen Wert auf die Beleuchtung. Das kennen wir bereits vom VW ID.3. Generell scheint das Thema Licht bei Elektroautos eine große Rolle zu spielen.

Beim ENYAQ iV wird das Lichtdesign mit Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern umgesetzt. Diese Art von Scheinwerfern gehören mittlerweile zum Standard ab einer gewissen Ausstattungslinie bzw. Fahrzeugklasse und wurden bei ŠKODA zum ersten Mal 2019 im ŠKODA SUPERB eingeführt.

Bei allen Modellen, die ŠKODA in den letzten eineinhalb Jahren vorgestellt hat, sind die Scheinwerfer insgesamt flacher. Beim ENYAQ iV setzt man diese Linie fort und verfeinern einzelne Details, etwa die neuen, fein gezeichneten Tagfahrlichter mit angedeuteten Wimpern und die neue, hexagonale Form der Haupt-LED-Module.

Oder wie es Petr Nevřela, Leitender Designer Exterieur Beleuchtung bei ŠKODA, ausdrücken würde:

Die Leuchtgrafik des ENYAQ iV wirkt auf den ersten Blick einladend und freundlich, dazu strahlen die Scheinwerfer eine hohe Dynamik aus und wirken modern. Die innovative LED-Technik unterstreicht zudem den nachhaltigen Ansatz unseres ersten rein batterieelektrischen SUV.

Weitere Details, Bilder und auch Videos von ersten Testfahrten des ŠKODA ENYAQ iV haben wir bereits in der Vergangenheit verbloggt. Ich platziere diese der Vollständigkeit halber nachfolgend hier im Beitrag.

Der 4,66 Meter lange ŠKODA ENYAQ iV wird mit den drei Batteriegrößen 55, 62 und 82 kWh angeboten. Die Reichweite soll je nach Batteriegröße zwischen 340 und 500 Kilometer liegen.

Die Basisversion des SUVs mit dem 55 kWh Akku und einem Heckmotor mit 109 kW/148 PS soll „unter 35.000 Euro“ kosten. Dann gibt es allerdings auch nur einen 7 kW Onboard-Lader. Der ENYAQ iV ist (optional) schnellladefähig, die maximale Ladeleistung liegt bei bis zu 125 kW.

Schnellere Lader gibt es gegen Aufpreis, dann ist auch ein Heckmotor mit 132 kW oder 150 kW möglich. Wer noch mehr will, kann zusätzlich noch einen Motor mit 75 kW für die Vorderachse ordern. Von 0 auf 100 km/h soll der ŠKODA ENYAQ iV es in dieser Maximalkonfiguration in 6,2 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt bei 180 km/h.

Wir werden bis zum offiziellen Launch des ENYAQ iV sicher noch weitere Details sehen. Falls diese erwähnenswert sind, lest ihr davon natürlich bei uns im Blog.

Video zum ŠKODA ENYAQ iV

