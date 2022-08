Sky verschiebt den eigenen TV auf 2023

Sky bietet mit Sky Glass einen eigenen TV an, den man schon 2021 präsentierte und auch in Großbritannien verkauft. Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass der TV noch 2022 nach Deutschland kommt. Doch Sky musste Glass verschieben.

Sky Deutschland 2022: WOW statt Glass

Wie man mitteilt, wird Sky Glass erst 2023 in Deutschland starten. Man möchte ein „ausgereifteres Produkt“ anbieten und Sky Glass wird „sein volles Potenzial in Deutschland 2023 besser entfalten“. Der Fokus soll in diesem Jahr auf WOW liegen.

Wunderbar, dann darf man ja jetzt endlich mal 4K HDR verteilen.

Einen wirklichen Grund hat Sky jedenfalls nicht genannt, ich vermute aber, dass die aktuelle Lage und Knappheit ein Grund sind. Sky baut die TVs nicht selbst, man kauft sie ein. Und vermutlich wird das teurer, daher wartet man noch etwas ab.

Einen konkreten Zeitpunkt nennt Sky nicht, aber QLED und 60 Hz werden immer unattraktiver, denn Neo QLED mit 120 Hz breitet sich aus, OLED wird günstiger und vielleicht wäre dann 2023 direkt noch ein erstes Upgrade für Sky Glass fällig.

