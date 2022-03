Sky Glass: Erster TV kommt nach Deutschland

Sky hat Ende 2021 bekannt gegeben, dass man in den TV-Markt einsteigt und den Sky Glass vorgestellt. Das ist ein QLED Smart TV, den es in drei Größen gibt: 43 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll. Doch Sky geht das mit dem eigenen TV etwas anders an.

Sky Glass wird im Abo angeboten

Der Sky Glass ist nicht über Amazon und Co. erhältlich, man verkauft diesen selbst über die Abos. In Großbritannien kombiniert man zum Beispiel das Ultimate-Abo mit Sky Glass, je nach Größe sind das dann zusätzliche 15 bis 25 Euro im Monat.

Details bezüglich Deutschland wollte Sky heute noch nicht nennen, aber Sky Glass soll „perspektivisch“ im Sommer starten. Wir wissen aber noch nicht, ob es dann vielleicht neue TVs gibt, ob alle Farben kommen und was Sky genau geplant hat.

Wir werden euch dann natürlich hier informieren und die Details liefern, das wird aber noch ein paar Monate dauern. Und bis dahin habe ich euch mal ein Review für Sky Glass eingebunden, alternativ könnt ihr auch mal die UK-Seite durchstöbern.

