Sky Go startet auf Amazon Fire-Tablets

Neuigkeiten für Sky-User, die ein kompatibles Amazon Fire-Tablet besitzen: Sky Go, die mobile App von Sky, ist ab sofort neben dem Google Play Store, dem Apple App Store, und der Huawei AppGallery nun auch im Amazon Appstore und damit in allen großen App Stores verfügbar.

Mit Sky Go haben User die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver überall zu empfangen. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit Sky Go einfach fortgesetzt werden. Zudem können User ihre „Lieblingsinhalte“ herunterladen und auch offline ansehen.

Sky Go ist als Bestandteil von Sky Q für alle Sky Q User inklusive. Der mobile Service ist bereits für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC und MAC verfügbar und kann auf bis zu drei Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Alle Sky Q User, die Sky auf mehreren Geräten parallel nutzen möchten, können entweder die Option Sky Go Plus (zwei zusätzliche Streams für Sky Go) oder die Option Multiscreen (zwei zusätzliche Streams und Sky auf weiteren Geräten mit Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go) hinzubuchen.

