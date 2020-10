Sky Q: Diese UHD-Inhalte gibt es im Oktober

Auf Sky Q landen auch im Oktober wieder verschiedene Inhalte in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option.

Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube-App auf Sky Q verfügbar. Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme bzw. Serien aller Genres in UHD auf Abruf.

Sky Q: Neue UHD-Inhalte im Oktober 2020

Schindlers Liste seit 29.09.2020

Denk wie ein Mann seit 30.09.2020

Bloodshot 02.10.2020

Queen & Slim 21.10.2020

Terminator 4 – Die Erlösung 16.10.2020

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im Oktober

03.10.20 15:30 Bundesliga 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach UHD / HDR

03.10.20 18:30 Bundesliga RB Leipzig – FC Schalke 04 UHD / HDR

04.10.20 17:30 Premier League Manchester United – Tottenham Hotspurs UHD

05.10.20 20:30 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98 UHD

10.10.20 14:45 Formel 1 Großer Preis der Eifel, Nürburgring – Qualifying UHD

11.10.20 15:10 Formel 1 Großer Preis der Eifel, Nürburgring – Rennen UHD

17.10.20 15:30 Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund UHD / HDR

17.10.20 18:30 Bundesliga DSC Arminia Bielefeld – FC Bayern München UHD /HDR

19.10.20 20:30 2. Bundesliga FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg UHD

24.10.20 18:30 Bundesliga Borussia Dortmund – FC Schalke 04 UHD /HDR

25.10.20 tba Formel 1 Großer Preis von Portugal, Portimao – Rennen UHD

31.10.20 18:30 Bundesliga Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig UHD / HDR

Info In der Liste fehlen noch einige Spiele der englischen Premier League, da noch nicht alle Spieltage terminiert sind.

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

