The Walking Dead: World Beyond startet ab 2. Oktober bei Amazon Prime Video

Nach „The Walking Dead“ und „Fear the Walking Dead“ folgt nun die nächste Serie bzw. das nächste Spin-off aus dem Universum der Untoten.

„The Walking Dead: World Beyond“ von Co-Creator Scott M. Gimple mit Matt Negrete als Co-Creator und Showrunner startet am 2. Oktober 2020 exklusiv auf Prime Video in Deutschland und Österreich, wie Amazon heute mitgeteilt hat. Ursprünglich sollte die Serie erst am 5. Oktober 2020 starten.

The Walking Dead: World Beyond wird von den AMC Studios produziert und es sollen wöchentlich einen Tag nach US-Ausstrahlung neue Episoden verfügbar sein. Leider kann man die Serie zum Start also nicht auf einen Schlag anschauen.

Zum Cast gehören Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella und Julia Ormond. Zu den Gaststars der Serie gehören zudem Natalie Gold (Succession, Land der Gewohnheit), Al Calderon (Step Up: High Water), Scott Adsit (Veep: Die Vizepräsidentin, 30 Rock) und Ted Sutherland (Fear Street, Rise).

The Walking Dead: World Beyond erzählt die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

The Walking Dead: World Beyond Trailer

