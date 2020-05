Slack: Microsoft Teams ist kein Konkurrent

Stewart Butterfield, CEO von Slack, gab diese Woche an, dass Microsoft Teams kein direkter Konkurrent für Slack sei. Außerdem sei das Wachstum von Teams nicht so beeindruckend, da es Microsoft eng mit anderen Diensten verknüpft hat.

So zumindest die öffentliche Aussage in einem Interview mit CNBC, in einem SEC-Eintrag in den USA findet man eine andere Aussage. Dort heißt es, dass Microsoft „derzeit der Hauptkonkurrent“ für Slack sei. Was auch besser passen würde.

-->

What we’ve seen over the past couple of months is that Teams is not a competitor to Slack. When they [Microsoft] talk about the product, they never mention the fundamentals that Slack does, and it’s been 3+ years at this point that they’ve been bundling it, giving it away for free, and talking about us.