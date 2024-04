Smart #2 als sehr kompaktes Elektroauto geplant

Der elektrische Neustart von Smart fällt groß aus, für die Marke sogar sehr groß, mit dem Smart #1 und dem noch größeren SUV namens Smart #3. Es soll aber auch ein kompaktes Elektroauto im Portfolio geben, quasi ein elektrischer Smart ForTwo.

Plattform für Smart #2 jetzt in Planung

Ein möglicher Smart #2 sei in Planung, so Dirk Adelmann von Smart, aber das wird eine ganze Weile dauern. Vor etwa zwei Monaten hat man mit den Arbeiten an der dafür passenden Plattform begonnen und Smart sucht hier derzeit noch Partner.

Die Plattform des Smart #1 und #3 kann man nicht nehmen, wenn man ein kleines Elektroauto möchte, daher arbeitet man an der Electric Compact Architecture (ECA). Einen Zeitraum nannte der Chef von Smart Europe bei Automotive News nicht.

So ein elektrischer Smart #2 als sehr kompaktes Elektroauto sei übrigens nicht nur der Wunsch der Marke, auch die Kunden und Händler fragen wohl immer wieder danach. Smart möchte also einen elektrischen Zweisitzer für die Zukunft realisieren.

