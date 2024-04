Smart #5 vorgestellt: Damit verlässt man das alte Image endgültig

Smart wurde als Marke für kompakte Autos bekannt, mit der Zeit aber auch immer größer. Mit der Elektromobilität und dem Smart #1 erreichte man eine ganz neue Dimension, das ist kein Kompaktwagen mehr. Der Smart #5 geht hier noch weiter.

Heute hat man im Rahmen der Auto China das erste Konzept für den Smart #5 präsentiert und das kommt mit 800 Volt-Technik, einem Akku mit über 100 kWh, falls gewünscht, und man wird die 550 km nach WLTP-Standard knacken können.

Die finale Version des Smart #5 soll 2025 auch bei uns eintreffen, doch dieser neue „Mittelklasse-SUV“ hat mit seinen 4,75 Metern nichts mehr mit Smart zu tun. Über die Leistung wollte man noch nicht sprechen, aber es wird auf Wunsch sehr viel Power geben. Ich gehe davon aus, dass wir wieder eine Brabus-Version sehen.

Es sei der „vielseitigste Smart aller Zeiten“, so heißt es in der Pressemitteilung, aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich an viele Marken gedacht, nur nicht an Smart. Mal schauen, wie die Serienversion aussieht, die Ende 2024 gezeigt wird.

Tesla: Elon Musk sei ein schlechter „Tauben-Chef“ Tesla musste sich lange Zeit keine Gedanken um die Nachfrage machen, denn die Elektroautos verkauften sich auch so. Elon Musk ist auch nicht der größte Fan von Werbung, was etwas […]23. April 2024 JETZT LESEN →

-->