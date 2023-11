Smart Lock: Nuki startet Black Friday Deals

Nuki bietet das Smart Lock 3.0 vom 23. bis 25. November 2023 auf Amazon zum Sonderpreis von 125 Euro an. In Kombination mit der Nuki Bridge für den Fernzugriff kostet das Schloss 189 Euro.

Noch mehr sparen können Kundinnen und Kunden bis zum 27. November 2023, wenn sie sich für den Ring Deal entscheiden. Der Ring Deal beinhaltet das Nuki Smart Lock 3.0, die Nuki Bridge und die Ring-Gegensprechanlage zu einem reduzierten Preis von 204,99 Euro.

Das intelligente Türschloss zum Nachrüsten mit integriertem WLAN ist in Weiß erhältlich. Es lässt sich ohne Werkzeug und ohne Beschädigungen an fast jeder Tür montieren. Ein Smartphone und ein WLAN-Router genügen also erstmal, um die Tür smart zu machen. Ein Installationscheck von Nuki prüft die Kompatibilität mit der eigenen Tür.

Mit Nuki kann die Haustür automatisch geöffnet werden, wenn sich berechtigte Personen nähern, oder per App, Smartwatch oder herkömmlichem Schlüssel. Mit der App können Nutzer Dritten flexibel Zugang zu ihrem Zuhause gewähren und Berechtigungen individuell anpassen.

