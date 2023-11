Smarte Türschlösser von tedee im Angebot

Die Firma tedee präsentiert aufgrund des anstehenden Black Fridays in dieser Woche verschiedene Angebote rund um ihr intelligentes Türschloss tedee GO.

Das Motorschloss ermöglicht den Einstieg ins Smart Home ohne zusätzliche Hardware. Die Installation erfolgt, indem das tedee GO direkt auf den vorhandenen Schlüssel im Zylinder gesteckt und mit drei Schrauben fixiert wird (alternativ ist ein Klebepad dabei). Das tedee GO ist in den Farben Schwarz und Weiß bis zum 23. November bei Amazon zum Rabattpreis von knapp 165 € erhältlich – solange der Vorrat reicht.

Die tedee-Angebote umfassen verschiedene Modelle, darunter das tedee Lock GO, sowie verschiedene Set-Kombinationen mit Keypad und Bridge in den Farben Silber oder Schwarz. Die Deal-Preise weisen Ersparnisse von bis zu 17 % auf, wobei das Angebot für das tedee Set GO silber mit Bridge aufgrund eines Darstellungsproblems bei Amazon eine geringere prozentuale Ersparnis aufweist.

