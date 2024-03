Smartphone am Steuer: Mehr als die Hälfte brechen das Gesetz

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt: Trotz klarer Regeln zur Smartphone-Nutzung am Steuer hat mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) schon einmal gegen das Verbot verstoßen.

Männer (59 Prozent) verstoßen etwas häufiger dagegen als Frauen (54 Prozent). Auch beim Fahrradfahren ist die unerlaubte Smartphone-Nutzung weit verbreitet, wie 62 Prozent der Befragten zugeben. Obwohl 94 Prozent der Befragten dieses Verhalten für unverantwortlich halten, ist es nach wie vor weit verbreitet.

Laut Bußgeldkatalog wird die Nutzung von Smartphones, Handys oder auch Tablets sowie anderen Geräten der Unterhaltungselektronik während der Fahrt mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet, bei Gefährdung oder Sachbeschädigung auch deutlich mehr. Auf dem Fahrrad beträgt das Bußgeld mindestens 55 Euro.

Die Studie zeigt, dass auch abseits von Auto und Fahrrad viele Smartphone-Nutzer leichtsinnig handeln. Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) ist schon einmal gegen eine Person oder einen Gegenstand gestoßen, während sie auf das Smartphone-Display geschaut haben. 15 Prozent haben sich sogar verletzt, weil sie in unpassenden Situationen auf ihr Smartphone geschaut haben. Kurios: Weitere 10 Prozent geben an, dass ihr Smartphone schon einmal in die Toilette gefallen ist und 5 Prozent in andere Gewässer.

