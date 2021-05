Snapdragon 888: Neue Version dürfte bald kommen

Qualcomm hat in den letzten Jahren gerne eine Plus-Version des Flaggschiff-Chips gezeigt und auch in diesem Jahr dürfte es eine solche geben. Eine bekannte Quelle von Weibo hat einen möglichen Screenshot von einem Benchmark veröffentlicht.

Neuer Chip taktet mit bis zu 3 Ghz

Der neue Snapdragon 888 wird etwas mehr Power haben und der X1-Kern taktet wohl mit 3 GHz statt 2,8 GHz. Die gleiche Quelle hat übrigens vor ein paar Tagen angedeutet, dass es ein Snapdragon 888 Pro statt Snapdragon 888 Plus wird.

Einige Hersteller verzichten mittlerweile auf den teuersten Chip von Qualcomm und die Neuauflage wurde in den letzten Jahren noch weniger genutzt. Das ist aber auch eher etwas für Gaming-Smartphones, normale Nutzer interessiert das nicht.

Der Snapdragon 865 Plus wurde im Juli vorgestellt, ebenso wie der Snapdragon 855 Plus. Der Snapdragon 888 Plus (oder Pro) dürfte also auch bald kommen und vermutlich Ende 2021 in den ersten Android-Smartphones zu finden sein.

