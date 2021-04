Snapdragon 888: Qualcomm plant wohl Pro-Version für 2021

Qualcomm hat die Flaggschiff-SoCs in den letzten Jahren gerne um eine neue Version im zweiten Halbjahr erweitert. In diesem Jahr soll das laut Digital Chat Station ebenfalls passieren, und zwar ist wohl ein Snapdragon 888 Pro geplant.

Snapdragon 888: Pro statt Plus?

Letztes Jahr gab es den Snapdragon 865 Plus und auch 2019 und 2018 gab es eine Plus-Version bei Qualcomm. Der Schritt kommt also nicht unerwartet, nur der Name ist neu. Wobei ein Pro-Branding im Trend ist, warum also nicht wechseln.

Details zum Snapdragon 888 Pro gibt es bisher noch nicht, aber man kann von einer etwas höheren Taktrate ausgehen. Neue Funktionen stehen eigentlich nicht aus, denn der Snapdragon 888 bietet alles, was man von einem Chip erwartet.

Die Plus-Chips wurden in den letzten Jahren eher selten genutzt, da schon der normale Flaggschiff-SoC sehr teuer wurde. Ich gehe also davon aus, dass sowas wie ein Snapdragon 888 Pro eher etwas für Highend-Gaming-Modelle sein wird.

