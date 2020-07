Qualcomm Snapdragon 865 Plus vorgestellt

Qualcomm hat heute den Snapdragon 865 Plus vorgestellt, den wir in den nächsten Wochen sicher in den ersten Modellen sehen werden. Es hat sich schon öfter angedeutet, dass eine neue Version für Ende 2020 in Planung ist.

Was ist neu? Es gibt nun standardmäßig Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 und man hat die Performance von CPU und GPU etwas gesteigert. Was aber bleibt: Das 7-nm-Verfahren, Qualcomm wird also erst 2021 zum 5-nm-Verfahren wechseln.

-->

Asus wird den neuen Chip im Rog Phone 3 nutzen, Lenovo ist auch dabei und ich bin mir sicher, dass Hersteller wie OnePlus auch im Herbst folgen werden. Weitere Details zum Snapdragon 865 Plus gibt es auf der offiziellen Webseite.

Snapdragon 768G: Qualcomm zeigt neuen Gaming-SoC Qualcomm hat heute eine neue Version vom Snapdragon 765G vorgestellt, deren Fokus erneut auf Gaming liegen wird. Der Snapdragon 768G wird mit den drei Neuerungen vermarktet: Höhere Taktrate beim „Prime Core“ (2,8 statt 2,4 GHz), Adreno 620 GPU mit 15…11. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->