Snapdragon 898? Neuer Flaggschiff-Chip im November

Qualcomm hat diese Woche das Datum für die Snapdragon Tech Summit 2021 genannt. Das ist ein Event von Qualcomm, welches man neuen Snapdragon-Chips widmet, unter anderem auch der Flaggschiff-Reihe (8er).

Nach dem Snapdragon 888 könnte der Snapdragon 898 anstehen, wobei das bisher nur geraten ist, denn vor dem 888 gab es den 875, 865 und so weiter. Ein Snapdragon 995 wäre also auch wieder möglich.

Die Snapdragon Tech Summit startet am 30. November und in der Regel gibt es am ersten Tag schon die groben Details. Weitere Snapdragon-Chips wären außerdem auch denkbar, stehen aber oft nicht im Fokus.

