Sofortkredit beim Online-Einkauf: Consors Finanz kooperiert mit Kaufland

Consors Finanz bietet ab sofort eine neue Finanzierungsmöglichkeit für Kundinnen und Kunden die bei Kaufland.de einkaufen.

Mit dieser Option können Käufer ihre Einkäufe auf dem Online-Marktplatz über einen Ratenkredit zu finanzieren. Das kann besonders bei gemischten Warenkörben mit unterschiedlichen Produkten praktisch.

Der Kreditantrag erfolgt dabei vollständig digital und kann direkt während der Online-Bestellung gestellt werden. Innerhalb „weniger Minuten“ erhält der Kunde eine Entscheidung über die Kreditvergabe.

Die Auszahlung an den Händler erfolgt über ein Treuhandkonto, was den Prozess sicher und effizient machen soll. Kaufland.de ist eine Plattform mit über 11.000 Händlern, die mehr als 45 Millionen Artikel in über 6.400 Kategorien anbieten.

-->