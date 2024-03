Sonnenkilometer: ADAC zeigt Potenzial von Solaranlagen und Elektroautos

Der neue ADAC Sonnenkilometer-Monitor zeigt eine Realität: Die Nutzung von Solarstrom zum Laden von Elektroautos bietet unter den aktuellen Rahmenbedingungen deutliche Vorteile bei Stromkosten und CO₂-Emissionen.

Trotz der bereits 2,5 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland gibt es noch ein erhebliches Potenzial für weitere Installationen und die Optimierung der individuellen Energieversorgung in Privathaushalten. Für diese Aussage spricht, dass moderne Solarmodule auch bei weniger optimaler Dachausrichtung und diffuser Lichteinstrahlung effizient Strom erzeugen können, was die Abhängigkeit von der Südausrichtung verringert und die Attraktivität von Photovoltaikanlagen weiter erhöht.

Der ADAC Solarrechner bietet detaillierte Einblicke, indem er die zu erwartenden Solarstromerträge und die damit verbundenen „Sonnenkilometer“ für Elektroautos anhand der Lage und der individuellen Eigenschaften der Immobilie berechnet. So können Haushalte eine ausgereifte Entscheidung für die Integration von erneuerbaren Energien und Elektromobilität treffen.

Mit einer ausgewogenen Ladestrategie kann beispielsweise ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt mit einer PV-Anlage mehrere tausend „freie Kilometer“ pro Jahr generieren und damit erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten sowie eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen erzielen.

