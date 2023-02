Sonos Era 100 und Era 300: Das sind die zwei ganz neuen Speaker

Sonos hat neue Speaker für 2023 geplant und in diesem Jahr steht ein großer Schritt mit einer komplett neuen Reihe namens „Era“ (Ära?) an. Zwei Modelle sind angeblich für den Anfang in diesem Jahr geplant, der Era 100 und der Era 300.

Die Details lieferte und bisher immer The Verge und heute hat man nachgelegt und erste Pressebilder veröffentlicht. Eine Ankündigung dürfte also bald anstehen und ich habe so langsam den Eindruck, als ob das irgendwie Marketing von Sonos ist.

Sonos Era: Marktstart Ende März geplant

Wie dem auch sei, der Era 100 ist der kleine Speaker der beiden Modelle und er dürfte den Sonos One ablösen. Der Era 300 ist das Top-Modell der Reihe und ich vermute, dass es ein Ersatz für den Sonos Five ist. Beide haben ein neues Design.

Laut Quelle sprechen wir über ca. 450 Dollar für den Era 300, was eine Ansage und nicht günstig wäre. Es soll aber der bisher beste Speaker von Sonos werden und es gibt 3D Audio, WLAN, Bluetooth und USB C. Der Era 100 kostet wohl 250 Dollar.

Beide Era-Speaker sollen Ende März auf den Markt kommen und in beiden Fällen wird es eine weiße und schwarze Version zum Start geben. Der Era 300 sieht echt interessant aus, zwei davon dürften einen verdammt guten Sound daheim bieten.

