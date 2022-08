Sonos plant wohl 2023 den „besten Speaker“ aller Zeiten

Dieses Jahr lag der Fokus bei Sonos eher auf Produktpflege, neuen Farben und der Mittelklasse. Allerdings könnte es 2023 mal wieder spannend werden, denn bei The Verge hat man erste Details zu einem komplett neuen Lautsprecher von Sonos.

Das Projekt „Optimo 2“ soll ein neuer Flaggschiff-Lautsprecher von Sonos sein, der den bisher besten Sound der Marke bietet. Und man hat auch ein 3D-Rendering des Speakers veröffentlicht, welches die neue und ungewöhnliche Form zeigt:

Nachfolger für den Sonos Five?

Dieses Modell könnte den Sonos Five ersetzen, jedenfalls sprechen wir in etwa über diese Größe. Und der Aufbau soll für einen besseren 360-Grad-Sound sorgen. Und es ist ein Sonos-Speaker, der neben WLAN auch Bluetooth unterstützen wird.

Neben dem Optimo 2 soll Sonos laut The Verge auch an einem Optimo 1 arbeiten, denn es dann auch als SL-Version (kommt ohne Mikrofone) geben wird. Alle drei Speaker sollen ein großer Schritt für Sonos werden und neue Software besitzen.

Die Vermutung ist, dass diese Optimo-Modelle den One und Five ersetzen und eine neue Designsprache und Software als großes Update bei Sonos einführen. Klingt nach einem sehr spannenden Jahr für die Marke, ich bin gespannt, was kommt.

Und ein kompakter Subwoofer ist auch für 2023 geplant.

