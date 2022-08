Ultimate Ears Wonderboom 3: Neuauflage für portablen Speaker

Der Wonderboom von Ultimate Ears, einer Marke von Logitech, gehört zu den besten Optionen, wenn man einen guten und portablen Speaker für unter 100 Euro haben möchte. Man findet die zweite Generation sogar schon für ca. 70 Euro.

Wonderboom 3: Ein sehr kleines Upgrade

Heute wurde die dritte Generation vorgestellt, der Wonderboom 3. Jedenfalls in den USA, denn in Deutschland ist weiterhin der Wonderboom 2 gelistet. Der Nachfolger kostet genauso viel, wie die letzte Version, wir sprechen also über 99,99 Euro.

Das Design wurde nicht angefasst, nur bei den Farben gibt es neue Optionen, wenn auch weiterhin die gleiche Auswahl der vier Farben. Doch was hat man verbessert?

Es gibt eine Stunde mehr Akkulaufzeit (sind jetzt 14 Stunden), einen höheren Anteil von recycelten Materialien (mindestens 31 Prozent) und eine höhere Reichweite für Bluetooth (40 Meter). 360-Grad-Sound, eine IP67-Zertifizierung und die Option für ein Stereo-Paar, die beliebten Funktionen des Vorgängers bleiben hier erhalten.

Der Wonderboom 3 ist also ein sehr kleines Upgrade, obwohl der Wonderboom 2 schon drei Jahre auf dem Buckel hat. Klingt für mich aber auch nach einem „Wäre nicht nötig gewesen, aber warum nicht“-Upgrade und ich würde vielleicht lieber schauen, dass ich den Vorgänger suche und dabei die 30 Euro Ersparnis mitnehme.

