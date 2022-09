Sonos Sub Mini vorgestellt – kostet 499 Euro

Sonos hat heute den neuen Sonos Sub Mini angekündigt. Der zylindrische WLAN-Subwoofer ist an das Design des Sub angelehnt, allerdings ist er deutlich kompakter.

Nach der Einführung der beiden neuen Soundbars – Beam (Gen. 2) und Ray – erweitert Sonos sein Heimkino-Portfolio abermals, diesmal um den Sub Mini, einen neuen Subwoofer. An Bord sind zwei nach innen gerichtete 6 Zoll (15,24 cm) große Force-Cancelling-Tieftöner.

Wenn der Sub Mini mit anderen Speakern wie Beam (Gen. 2), Ray, One oder One SL gekoppelt wird, übernimmt er die tiefen Frequenzen, wodurch auch Mitten und Höhen detaillierter dargestellt werden sollen.

Der Sub Mini verfügt über ein rundes Design und lässt sich wie üblich bei Sonos über die App in das bestehende Sonos System einfügen bzw. mit weiteren Sonos Speakern kombinieren. Die Höhe beträgt 305 mm und der Durchmesser 230 mm. Über 6 Kilo bringt der Lautsprecher auf die Waage.

Der Sub Mini ist ab dem 6. Oktober weltweit für 499,00 Euro in den Farben Mattschwarz und Weiß erhältlich. Das „Fact Sheet“ zum Gerät findet ihr hier (PDF).

