Sonos und Disney+ gehen Partnerschaft ein

Sonos und Disney+ werben ab sofort gemeinsam für die zweite Staffel von The Mandalorian, die ab dem 30. Oktober bei Disney+ zu sehen sein wird. Man ist eine Partnerschaft eingegangen und hat einen gemeinsamen Werbeclip produziert.

Neben der zweiten Staffel von The Mandalorian steht die Sonos Arc als aktuelle Soundbar von Sonos im Fokus und die Partnerschaft beinhaltet auch eine Sendung bei Sonos Radio, die man in der deutschen Mitteilung so beschreibt:

Die Reise geht weiter mit „The Mandalorian“ Komponist Ludwig Göransson. Zur Premiere der 2. Staffel präsentiert der preisgekrönte Komponist der Serie, Ludwig Göransson, seinen persönlich kuratierten Sender “Things That Stuck” auf Sonos Radio, dem kostenlosen Radio Streaming Service in der Sonos App.

Die Partnerschaft beinhaltet eigentlich auch einen Deal, der 6 Monate Disney+ beim Kauf einer Sonos Arc oder Sonos Beam beinhaltet, doch diese Aktion gibt es in Deutschland nicht. Sie ist auch nicht geplant, wie haben bei Sonos nachgefragt.

