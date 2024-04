Das Ende von OLED: Sony überrascht beim neuen TV-Flaggschiff

Sony hat diese Woche das neue Bravia-TV-Lineup für 2024 vorgestellt und dabei einiges geändert. Es gibt zum Beispiel neue Namen. Den Einstieg macht der Bravia 7, dann kommt der Bravia 8 und das Flaggschiff ist in diesem Jahr der Bravia 9.

Die Bravia-Basis startet bei 55 Zoll und kommt mit Mini-LEDs daher. Dann folgt der Bravia 8 mit einem WOLED-Panel von LG Display und die große Überraschung (falls man keine News verfolgt) ist der Schritt zu Mini-LEDs beim Top-Modell für 2024.

In den letzten Jahren setzte Sony hier auf OLED und in den letzten zwei Jahren auf QD-OLED-Panels von Samsung. Sony wirbt aber damit, dass man Mini-LEDs so gut optimiert hat, dass sie mit OLED mithalten können und gleichzeitig heller sind.

Im Vergleich zum Vorgänger ist der Sony Bravia 9 also 50 Prozent heller und man muss laut Sony keine Abstriche bei der Bildqualität machen. Etwas absurd finde ich aber die Entscheidung, dass Europa keine 65 Zoll bekommt (nur 75 und 85 Zoll).

Schauen wir mal, ich bin das extrem skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich mag zwar Mini-LEDs, aber seit QD-OLED sehe ich OLED als überlegen an und bin auch von Mini-LEDs zu OLED gewechselt. Ist das neue Panel von Sony besser als OLED?

Kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen, denn die Helligkeit bei OLED ist für mich kein Problem mehr, damit lockt man mich nur bedingt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mini-LEDs, egal wie sehr man die Panels optimiert, schon mit OLED mithalten können. Da bin wirklich jetzt wirklich auf unabhängige Tests gespannt.

Einen Nachteil von Mini-LEDs kann Sony hier übrigens nicht verbergen, denn Mini-LED-Panels sind deutlich dicker, das sieht man auch sehr gut auf den ersten Bildern.

